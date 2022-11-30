Москва, 30 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Применяемые ВСУ иностранные реактивные и артиллерийские системы успешно поражаются в ходе СВО российскими военными с помощью самоходных артиллерийских установок «Малка» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», заявил 30 ноября на коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

Mike1979 Russia РСЗО «Торнадо-С»

Глава российского оборонного ведомства отметил, что в ходе СВО идёт совершенствование контрбатарейной борьбы. Сейчас это одна из главных задач огневого поражения ВСУ.

Сергей Шойгу «К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка».

Благодаря применению САУ и РСЗО удаётся «эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы», применяемые боевиками ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ информировало о применении в ходе СВО «Торнадо-С», пояснив, что управляемые реактивные снаряды РСЗО способны на открытой местности высокоточно поражать противника на дальности свыше сотни километров.