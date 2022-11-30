Во Франции выступили за отмену «глупых» санкций против Москвы
Лидер французского движения «Патриоты» выступил за отмену антироссийских санкций
Париж,
30 ноября 2022, 12:58 — REGNUM Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за отмену европейских санкций против Москвы. Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.
Санкции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политик назвал «безумными» решения ЕС по энергетической политике, а сами санкции — «глупыми».
Санкции Запада в отношении России привели к значительному росту цен на электроэнергию, газ и продукты питания в странах ЕС и США.
Ранее бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявляла, что санкции ЕС против российской нефтяной отрасли обернутся катастрофой для покупательской способности французов.
Подробнее в материале: Ле Пен заявила о катастрофических последствиях новых санкций против России
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.