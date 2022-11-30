Париж, 30 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за отмену европейских санкций против Москвы. Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Политик назвал «безумными» решения ЕС по энергетической политике, а сами санкции — «глупыми».

Санкции Запада в отношении России привели к значительному росту цен на электроэнергию, газ и продукты питания в странах ЕС и США.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявляла, что санкции ЕС против российской нефтяной отрасли обернутся катастрофой для покупательской способности французов.

Подробнее в материале: Ле Пен заявила о катастрофических последствиях новых санкций против России