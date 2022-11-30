Москва, , 12:47 — REGNUM Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил 30 ноября, что Италия предлагала лишить РФ председательства в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.

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«Консенсус нам подрывали итальянцы, которые категорически были против места проведения сессии в Российской Федерации и председательства РФ», — заявил Орджоникидзе в интервью ТАСС, уточнив, что представители Италии пытались лишить Россию и председательства, и места проведения мероприятия (планировалось проводить мероприятие в Казани).

Российский дипломат пояснил, что председательства Россию всё равно невозможно лишить, поскольку этого не предусматривают правила процедуры, ведь Москву избрал Комитет всемирного наследия.

Напомним, 45-я сессию вышеупомянутый комитет ЮНЕСКО планировал провести в Казани минувшим летом, но мероприятие отложили на неопределённый срок.