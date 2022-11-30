Москва, 30 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Путин заявил, что отменой русской культурой за рубежом занимаются неумные люди, в то время как в России продвигаются лучшие образцы культуры других стран. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Видите, нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперёд те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — сказал он.

При этом глава Российского государства отметил, что Россия в этой ситуации ведёт себя умно, а те, кто пытается отменить русскую культуру, — не очень умно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что намерен позднее созвониться с губернатором Красноярского края Александром Уссом.