Пекин, 30 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В планы Китая не входит усиление ядерного арсенала больше минимального уровня, требуемого соображениями национальной безопасности, сообщил 30 ноября журналистам официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

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Комментируя очередной антикитайский выпад Вашингтона насчёт ядерного оружия, Чжао Лицзянь указал на то, что Пекин придерживается своих решений, в том числе «ядерной стратегии оборонительного характера».

По словам китайского дипломата, Китайская Народная Республика «прилагает усилия к тому, чтобы её ядерный арсенал был ограничен минимальным уровнем, требуемым соображениями национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил, что китайцы планируют в три раза увеличить запас ядерных боеголовок, к 2035 году доведя его до 1500 единиц.