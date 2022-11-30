Москва, 30 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что намерен позднее 30 ноября созвониться с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Он заявил об этом 30 ноября в ходе церемонии открытия социальных объектов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как указал президент РФ, ранее губернатор региона звонил ему, однако в тот момент глава Российского государства не смог с ним пообщаться

«Сделаю это сегодня, сразу же после совещания с правительством», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям необходимо расселять аварийное жилье, переселяя людей из трущоб.