Москва, 30 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Военно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили журналистам 30 ноября в Минобороны России.

mil.ru Ту-95МС

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы», — заявили в российском ведомстве.

Сообщается, что продолжительность полета российских ракетоносцев составила около восьми часов.

Как передавало ИА REGNUM, за более тесное энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем выступил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

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