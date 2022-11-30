Москва, 30 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Уровень инфляции в России контролируется со стороны Минфина, об этом журналистам заявил 30 ноября глава ведомства Антон Силуанов.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Мы контролируем инфляцию, и то, что мы сейчас осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен. Поэтому у нас все под контролем», — сказал Силуанов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что размер инфляции в 2023 году зависит от ряда факторов. По ее словам, по итогам 2022 года инфляция составит от 12% до 13%, а какой будет динамика инфляции в следующем году и как быстро она будет возвращаться к цели в 4%, зависит от ряда факторов — и внешних, и внутренних.