Марьинка, ДНР, 30 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Марьинке (Покровский район, ДНР) ВС РФ каждый день продвигаются, постепенно освобождая территорию от ВСУ, заявил 30 ноября врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Денис Пушилин «Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марьинке продолжаются тяжёлые бои. Пушилин 28 ноября заявил, что бои ВС РФ с ВСУ идут в центре города.