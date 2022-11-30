Москва, 30 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Поправки о запрете на арест средств на счетах участников специальной военной операции внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Они подготовлены к закону об исполнительном производстве», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Изменения предложены ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в закон об исполнительном производстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в ноябре в первом чтении приняла законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев-участников специальной военной операции. Также, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства.

Парламентарии предлагают запретить арестовывать счета участников СВО, мобилизованных, контрактников и добровольцев.