В НМ ЛНР сообщили об уничтожении до 50 киевских боевиков за сутки

Луганск, , 10:34 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела объектов энергоснабжения Курской области со стороны Вооруженных сил Украины Суджанский и Кореневский районы оказались обесточены.