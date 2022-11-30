Москва, , 11:06 — REGNUM Западные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном) приняли антииранскую резолюцию, сорвав таким образом восстановление договорённостей, до которых был буквально один шаг, заявил 30 ноября глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене Mfa. gov. ir

Отметив, что участники ядерной сделки находятся «буквально в шаге от заключения соответствующей договорённости», российский дипломат в интервью РИА Новости сказал, что требуется политическая воля, чтобы восстановить договор, «не размениваясь на конъюнктуру».

Однако западные участники показали себя иначе, приняв 17 ноября антииранскую резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Тегеран обязан сотрудничать с агентством в расследовании по обнаружению следов урана на трёх незаявленных объектах в Иране.

По словам российского дипломата, западные участники ядерной сделки понимали, что не все согласятся с этой резолюцией и консенсуса в рамках СВПД не будет.

Владимир Ермаков «Тем не менее, они пошли на этот отчаянный шаг, который заведомо не способен принести никакой пользы и не будет иметь практических последствий, но непременно осложнит дальнейшие усилия по «перезапуску» СВПД».

Москва считает это сознательным шагом со стороны США и европейских участников ядерной сделки, сделанным, чтобы СВПД нельзя было перезапустить. Запад проявил «недобросовестность», подчеркнул Ермаков.

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