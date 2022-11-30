Москва, 30 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Издание The Wall Street Journal сообщает, что в ЕС недовольны теми экономическими последствиями, к которыми приводит политика США, однако шансы на то, что Вашингтон изменит свою политику и учтет интересы европейских союзников, практически нулевые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Американцы собираются применить закон по борьбе с инфляцией. Он предполагает стимулы более чем на 300 млрд долларов для американской экономики и европейского бизнеса, если он переедет в США. Соответственно, возникает угроза того, что бизнес сохранится только так. И в данном случае тот же президент Франции Эммануэль Макрон вполне прав в том смысле, что угроза есть и с ней надо бороться, — сказал Зубец. — В связи с этим велики риски дальнейшего обострения отношений между Брюсселем и Вашингтоном из-за экономической политики последнего. Более того, оно достаточно очевидно. Европейцы начнут жаловаться в ВТО, потом начнут вводить какие-то ответные меры. Начнется борьба и перетягивание каната. Я думаю, что она практически неизбежна».

При этом он подчеркнул, что шансов на то, что США прислушаются к ЕС и изменят свою политику, практически нет.

«Американцы приняли решение, и плевать они хотели на европейскую озабоченность, — уверен Зубец. — Теоретически США могли бы пойти на уступки своим европейским союзникам. Например, уменьшить размер стимулов, предоставляемых европейским компаниям, перебирающимся из Европы в Америку. То есть не заниматься активным переманиванием. Но маловероятно, что США на такое пойдут. Они приняли решение. Президента Америки выбирают не европейцы, а граждане США, и на них Байден и собирается работать».

Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, президент Франции и другие лидеры ЕС недовольны новой политикой Америки, которая усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис.