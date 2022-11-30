Москва, 30 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты Российской Федерации, которую он занимал с 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Решение принято тайным голосованием.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

В ходе обсуждения вопросов к присутствующему на обсуждении пункта повестки Кудрину у сенаторов не возникло.

В заключительном слове Кудрин поблагодарил всех аудиторов и сотрудников Счётной палаты, которые за это время показали серьезные, интересные, новые результаты.

«Дело в том, что анализ финансов всегда требует поиска новых более эффективных систем и механизмов финансирования. Только тогда мы добьемся конечного эффекта», — сказал также Кудрин.

«Мы усовершенствовали базу стандартов, рекомендаций, стали более доказательно, более аргументированно составлять наши отчеты. Уверен, что мы сделали хороший задел и для нового председателя, и для продолжения работы Счётной палаты, и для эффективного взаимодействия с обеими палатами Федерального Собрания», — заявил Кудрин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Кудрину благодарность палаты парламента за эффективную работу.

Список кандидатур на вакантную должность комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, как ожидается, сформирует в первой половине декабря и представит его президенту России Владимиру Путину.

Сам Кудрин ранее в своём телеграм-канале пояснил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.

Депутаты Госдумы, комментируя уход Кудрина из Счётной палаты, отметили его активную гражданскую позицию и прогрессивные взгляды в экономике.