Курск, 30 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В результате обстрела объектов энергоснабжения Курской области со стороны вооруженных сил Украины Суджанский и Кореневский районы оказались обесточены. Об этом сообщает СК РФ.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

По информации источника, все 10 выпущенных снарядов пришлись по объекту энергоснабжения. Также обстрел Курской области подтвердил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Амвросиевки в ДНР со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.