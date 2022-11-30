Овечкин оформил дубль в матче с «Ванкувером» и сократил отставание от Горди Хоу до восьми шайб

Ванкувер, Канада, , 09:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Dan4th Nicholas

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой гостей с сокрушительным счётом 1:5.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин (6-я и 12-я минуты), Энтони Манта (15-я), Джон Карлсон (39-я) и словацкий защитник Мартин Фехервари (58-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал шведский форвард Нильс Хёгландер.

По итогам встречи в активе Овечкина стало 793 шайбы в 1298 матчах, при этом рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола), на втором месте — Горди Хоу (801).

Отметим, «Вашингтон» набрал 23 очка по итогам 24 игр регулярного чемпионата НХЛ и находится на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.