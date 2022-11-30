Москва, 30 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Утверждения стран Запада о том, что Россия якобы намерена производить у себя на территории иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), являются необоснованными. Об этом 30 ноября заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Santiago Casuriaga МИД России

Как подчеркнул в интервью РИА Новости российский дипломат, спекуляции на тему якобы поставок иранских беспилотников России ранее также не были ничем подтверждены.

«Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же, всё это ни на чём не основанные предположения, погоня за «жареными» фактами», — сказал он.

При этом Ермаков уточнил, что целью такого рода вбросов является желание отвлечь мировое внимание от главного — нового заключения сделки по ядерной программе Ирана в соответствии с согласованными ещё в 2015 году параметрами.

Отметим, ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщила, что Россия и Иран договорились о производстве иранских военных беспилотников на российской территории.