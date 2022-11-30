Варшава, 30 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Рекордный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксирован в Польше после наплыва туда беженцев с Украины. Об этом 28 ноября рассказала специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, её слова приводит портал Wirtualna Polish (WP).

Dennis Skley Символ борьбы с ВИЧ

«К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше ещё не было», — отметила она.

Также Зайковская уточнила, что, по её информации, такое резкое увеличение случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией связано с наплывом в Польшу беженцев с Украины, обращающихся в больницы для лечения этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беженцам с Украины придётся платить за проживание в центрах размещения в Польше.