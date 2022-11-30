Москва, 30 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии» Москвы возможен реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности. Об этом 30 ноября заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнёра с другой стороны», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ермаков уточнил, что в этом случае Соединённые Штаты должны «дозреть» до серьезного разговора на действительно равноправных условиях, который должен базироваться на готовности американской стороны уважать интересы России и не пересекать «красные линии» Москвы в вопросах безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о стремлении США всячески навредить России на всех направлениях.