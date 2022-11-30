Токио, 30 ноября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Младший брат императора Японии Нарухито, наследный принц Фумихито посетовал на наличие в японских СМИ большого количества фейков и клеветы в отношении членов императорской семьи, сообщает 30 ноября информационное агентство «Киодо Цусин».

José Cruz Agência Brasil Принц Фумихито

Фумихито, выступая по случаю своего 57-летия, подчеркнул необходимость того, чтобы императорская семья своевременно предоставляла «точную информацию», а также важность того, чтобы заслуживающие доверия источники были более известны общественности.

Комментарии, сделанные на пресс-конференции в Токио в преддверии его дня рождения, прозвучали после спорного брака его старшей дочери, бывшей принцессы Мако Комуро, что привело к множеству новостных статей, которые можно было бы считать клеветническими.

Хотя кронпринц затронул вопрос о необходимости установления «критериев для опровержения» фейковых новостей на аналогичной пресс-конференции, состоявшейся накануне его дня рождения в прошлом году, он признал, что после самостоятельного изучения таких новостей это «потребует больших усилий» и может быть не осуществимым.

Управление императорского двора рассматривает возможность увеличения числа сотрудников, занимающихся распространением информации и модернизацией своего веб-сайта для улучшения связей с общественностью.

Наследный принц предположил, что размещение информации членами императорской семьи напрямую было бы «более простым», и сказал, что, хотя он, вероятно, не будет использовать социальные сети, в принципе, «это возможно».

Напомним, дочь Фумихито, бывшая принцесса Мако, переехала в США после того, как в октябре прошлого года вышла замуж за своего бойфренда-простолюдина Кэя Комуро.