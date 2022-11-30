Два депутата армянского парламента стали заместителями Пашиняна по правящей партии

Ереван, , 05:38 — REGNUM На заседании руководства правящей партии «Гражданский договор», которое прошло под председательством лидера партии и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, был назначен состав партийного аппарата, сообщает 29 ноября Sputnik Армения.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян предложил назначить двумя своими заместителями по партии депутатов парламента Ваагна Алексаняна и Геворка Папояна.

На Алексаняна будут возложены вопросы внешних связей и партийного развития, а Папоян будет заниматься работой с территориальными отделениями партии.

Напомним, что партия «Гражданский договор» была создана в 2013 году Николом Пашиняном. Но он стал председателем правления партии только в конце октября 2022 года, сменив на этом посту министра обороны Сурена Папикяна.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: Пашинян теряет доверие к своему окружению