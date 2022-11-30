Бухарест, 30 ноября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Государства, водящие в Североатлантический альянс, должны сохранить каналы коммуникации с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 ноября в ходе заседания глав МИД стран НАТО в румынской столице Бухаресте.

Nato.int Флаги членов НАТО

По его мнению, трудности, с которыми придется столкнуться зимой, толкают к необходимости достижения мира. Сийярто отметил, что необходимо избегать условий, которые могут спровоцировать эскалацию.

Глава МИД добавил, что каналы коммуникации с Москвой не должны быть закрыты, несмотря даже на то, что невозможно вернуться к тем отношениям, что были раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что диалог России и НАТО не работает. Он обвинил в этом Москву.