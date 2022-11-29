Веллингтон, 30 ноября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Премьер-министры Новой Зеландии и Финляндии Джасинда Ардерн и Санна Марин провели встречу и обсудили международную поддержку киевского режима. Об этом глава новозеландского правительства заявила на их совместной пресс-конференции в Окленде.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Стороны подтвердили твердую приверженность двух стран продолжать оказывать помощь Киеву в условиях конфликта на Украине. Они отметили, что ситуация, сложившаяся на украинской территории, угрожает «международному порядку, основанному на правилах», который поддерживают и Новая Зеландия, и Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль написал, что обсудил с представителями Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии вопросы военной и финансовой помощи Киеву.