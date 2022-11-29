Вашингтон, 30 ноября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Катару систем защиты от беспилотников за $1 млрд, 29 ноября сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Основными подрядчиками в рамках соглашения станут американские компании Raytheon Technologies, SRC и Northrop Grumman. Следующим этапом должно стать рассмотрение сделки Конгрессом США в течение 30 дней после получения соответствующих документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Финляндии за $323 млн тактических ракет класса «воздух — воздух» AIM 9X Block II и класса «воздух — земля» AGM-154.

Читайте также: Госдеп США одобрил продажу тактических ракет Финляндии