Афины , 29 ноября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано на греческом острове Эвбея 29 ноября, за ним последовали менее мощные толчки магнитудой 3,0, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Его эпицентр находился в 10 км к северо-востоку от курортного города Неа Стира. Кроме того, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и нанесенном материальном ущербе нет. Утром 29 ноября на юге Эвбеи произошло два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября город Чианджур, расположенный в индонезийской провинции Западная Ява, потрясло землетрясение магнитудой 5,6. Погибли 323 человека.