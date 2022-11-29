Автомобили, арендованные Секретной службой для отпуска Байдена, сгорели при пожаре на курорте

Массачусетс, США, , 23:37 — REGNUM Пять автомобилей, арендованных Секретной службой на время короткого отпуска президента США Джозефа Байдена, были уничтожены пожаром в американском штате Массачусетс. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Fox.

Горящий автомобиль Jason Bolonski

Уточняется, что глава Белого дома провёл День благодарения и несколько выходных дней вместе со своей семьёй на фешенебельном курорте, расположенном на острове Нантакет. Специально на период отпуска Секретная служба арендовала пять автомобилей для передвижения Байдена и его семьи.

Возгорание автомобилей произошло рано утром, около 05:22 по местному времени, на парковке проката автомобилей в аэропорту Нантакета, после отъезда президента США. Сотрудники аэропорта заметили пожар через систему видеонаблюдения и немедленно активировали систему оповещения пожарной службы. Возгорание было оперативно локализовано. По предварительным данным, огнём были уничтожены внедорожники Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator.

Причина возникновения пожара устанавливается.