Предстваитель Китая в ООН призвал Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию

Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Представитель Китая в ООН Гэн Шуан потребовал прекратить атаки Турции и Израиля на Сирию. В ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН выразил мнение, что авиаудары Турции и Израиля по Сирии грубо нарушают суверенитет этой страны и призвал немедленно прекратить агрессию.

Сирия Darwinek

«Мы должны твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Ситуация в сфере безопасности в Сирии продолжает оставаться нестабильной. <…> Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки», — заявил Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция выразила готовность провести наземную операцию в Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, она начнётся, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.