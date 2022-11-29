В Европарламенте заявили об отсутствии рисков для газоснабжения ЕС зимой
Подземные хранилища газа в ЕС заполнены более чем на 90% — еврокомиссар
Брюссель,
29 ноября 2022, 20:08 — REGNUM Газоснабжение не территории Евросоюза не будет в зоне риска предстоящей зимой. Об этом 29 ноября заявила в ходе выступления в комитете Европарламента по энергетике еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Газовое хранилище
Gerry Dincher
«Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой», — сказала Симсон.
Стоит отметить, что объёмов хранилищ газа в странах Евросоюза хватает примерно на обеспечение 25% от годовой потребности. При этом поставки из России в ЕС сильно сократились.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.