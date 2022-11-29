Подземные хранилища газа в ЕС заполнены более чем на 90% — еврокомиссар

Брюссель, , 20:08 — REGNUM Газоснабжение не территории Евросоюза не будет в зоне риска предстоящей зимой. Об этом 29 ноября заявила в ходе выступления в комитете Европарламента по энергетике еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Газовое хранилище Gerry Dincher

«Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой», — сказала Симсон.

Стоит отметить, что объёмов хранилищ газа в странах Евросоюза хватает примерно на обеспечение 25% от годовой потребности. При этом поставки из России в ЕС сильно сократились.

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