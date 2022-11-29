Москва, 29 ноября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день очень большая нагрузка на судей и проблема её оптимизации остаются актуальными задачами. Об этом 29 ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

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«Всё время расширять штат, численность сегодня невозможно, наверное, но и невозможно, чтобы граждане стояли в очереди за судебной защитой. Поэтому мы сейчас работаем и в законотворческой деятельности: внесены законопроекты относительно упрощения судебных процедур», ― подчеркнул Лебедев, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он добавил, что сегодня в судебную систему уже активно внедрились электронные технологии.

«Мы целый пакет сейчас внесли законопроектов относительно внедрения электронных технологий, современных технологий в рассмотрение дел: дистанционный порядок, веб-конференции, видео-конференц-связь», ― отметил глава ВС РФ.

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По его словам, это уже массовые обращения в суд путём подачи электронных процессуальных документов, рассмотрения в судебном заседании в дистанционном порядке.

Лебедев также подчеркнул, что самое главное, что сегодня дела рассматриваются в разумные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что судебная система России в последние годы развивается «достаточно энергично». Так, по его словам, должно продолжиться и в дальнейшем.