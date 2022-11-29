Автобус в Индонезии упал в овраг: пять человек погибли

Джакарта, , 19:57 — REGNUM Автобус упал в овраг на улице Салак в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате инцидента, который произошел 28 ноября, погибли пять человек, десятки пассажиров получили ранения. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

В полиции Индонезии заявили, что инцидент произошел, когда автобус двигался со стороны Сукарамаи в сторону Салака. В автобусе находилось 16 пассажиров. Водитель автобуса не смог затормозить и транспорт врезался в разделительное ограждение.

«После столкновения автобус съехал прямо в пропасть глубиной примерно 30 метров», — заявили в полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Бекаси (Индонезия) погибли 11 человек.

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