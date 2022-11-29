Джакарта, 29 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Автобус упал в овраг на улице Салак в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате инцидента, который произошел 28 ноября, погибли пять человек, многие пассажиры получили ранения. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

В полиции Индонезии заявили, что инцидент произошел, когда автобус двигался со стороны Сукарамаи в сторону Салака. В автобусе находилось 16 пассажиров. Водитель автобуса не смог затормозить, и транспорт врезался в разделительное ограждение.

«После столкновения автобус съехал прямо в пропасть глубиной примерно 30 метров», — заявили в полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Бекаси (Индонезия) погибли 11 человек.