Премьер-министр Франции рекомендует жителям надевать защитные маски в транспорте

Париж, , 19:00 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн рекомендует жителям надевать защитные маски в общественном транспорте из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Элизабет Борн выступила с призывом применять различные профилактические меры: уважать барьерные жесты и носить маски.

Отвечая на вопрос депутата Лорана Маркангели, глава французского правительства уточнила, что «ежедневно выявляется более 40 000 случаев». Число госпитализаций выросло почти на 10% за одну неделю.

Премьер-министр также уточнила, что в ближайшие недели больницам снова придется «столкнуться с дополнительным давлением» из-за коронавируса, а также вспышки бронхиолита, «самой высокой за последние десять лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Франции проходит демонстрация больничных психиатров с требованием повышения заработной платы и выделения средств на лечение пациентов.

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