Горловка, ДНР, 29 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ увеличилось до трёх человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

«Увы, количество раненых мирных граждан в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н. А. Изотова со стороны украинских террористов возросло до трёх. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал мэр Горловки.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября мэр города Иван Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке.