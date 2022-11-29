Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга приняли решение удовлетворить просьбу Санкт-Петербургской епархии РПЦ и безвозмездно передать в её собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры — памятника регионального значения. Это следует из распоряжения городского комитета имущественных отношений (КИО), с которым ознакомился «Деловой Петербург».

Прихожане на территории Александро-Невской Лавры Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать в безвозмездную собственность здание на набережной Обводного канала, 3, которое входит в состав ансамбля — памятника регионального значения «Хлебные амбары Александро-Невской лавры».

Здание амбара было построено в середине XIX века на земельном участке Александра-Невской Лавры, на средства Лавры и привлечённые ею частные средства. С 1993 года объект находится в безвозмездном пользовании РПЦ «для использования под религиозные и благотворительные цели».

КИО должен утвердить акт приёма-передачи объекта в течение пяти рабочих дней после его получения от религиозной организации и передать объект религиозной организации в установленном порядке.

Договор безвозмездного пользования прекратит своё действие с момента регистрации права собственности за епархией, а новый собственник будет обязан обеспечить сохранность амбаров как объектов культурного наследия.

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