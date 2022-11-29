Вашингтон, 29 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Власти Украины должны начать переговорный процесс, вместо того чтобы постоянно говорить о «возвращении Крыма». Конфликт не завершится, пока Владимир Зеленский и его западные союзники не поймут этого. Об этом заявил старший редактор журнала The American Conservative Род Дреер.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам… Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации», — написал автор.

По мнению Рода Дреера, когда США не стали слушать предостережения о недопустимости вмешательства в дела Ирака, это привело к катастрофе. В данной ситуации Зеленскому надо оставить иллюзии о «возвращении» под контроль Крыма и других территорий и сесть за стол переговоров, пока он «не разрушил Европу экономически или хуже того», советует автор.

Напомним, 28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов назвал очередное заявление киевского режима о «возвращении полуострова» неоригинальным и напомнил, что Украина уже в течение последних восьми лет твердит об этом.