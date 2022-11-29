Тбилиси, 29 ноября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил отказом министерству юстиции страны на предложение провести ему токсикологическое обследование. Об этом 28 ноября сообщил на брифинге глава минюста Грузии Рати Брегадзе.

Саакашвили и галстук

По его словам, медицинское исследование предложили провести после заявлений адвокатов экс-президента об «отравлении». К этому планировали подключить Национальное бюро экспертизы.

«Мы попросили бюро экспертизы провести токсикологическую экспертизу, однако Михаил Саакашвили сам отказался принимать в этом участие», — сказал Брегадзе.

Он добавил, что у минюста нет оснований для того, чтобы отправлять бывшего грузинского лидера лечиться за границу, как этого требуют сторона защиты политика и его соратники.

Напомним, ранее адвокаты Саакашвили заявили, что в его организме якобы нашли три тяжёлых металла. Потом они распространили информацию об отравлении экс-президента мышьяком. Результаты «независимой» медицинской экспертизы планировалось предъявить общественности в течение 28 ноября.