Le Monde: Больничные психиатры во Франции требуют повышения заработной платы

Париж, , 17:37 — REGNUM В столице Франции проходит демонстрация больничных психиатров против «упадка» отрасли с требованием повышения заработной платы и выделения средств на лечение пациентов, пишет газета Le Monde.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Четыре организации призывали к забастовке и демонстрациям, в частности, в Париже перед зданием министерства здравоохранения. В других городах объявлены митинги перед региональными агентствами здравоохранения или больницами.

Вопиющая нехватка больничных коек, регулярные закрытия медико-психологических центров из-за нехватки персонала побудили медиков и социальных работников во Франции мобилизоваться 29 ноября против «упадка» государственного сектора.

По данным профсоюзов, ситуация, связанная с нехваткой врачей и медсестер, затрагивает пять из шести больничных учреждений.

Участники манифестации требуют повышения заработной платы больничных психиатров на 20-25%.

Напомним, план, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном в сентябре 2021 года по итогам слушаний по психиатрии, предусматривающий создание 800 должностей в медико-психологических центрах, больничные психиатры считают недостаточным.