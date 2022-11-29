Париж, 29 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в США сопровождают важные французские деятели из мира финансов, культуры и космоса, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно полученным данным, вместе с президентом Франции в США отправится французский астронавт Томас Песке, а также Софи Адено, которая недавно была включена в новый состав европейских астронавтов. Кроме того, президента сопроводят Филипп Баптист, глава CNES (национального Центра космических исследований), и астрофизик Фатумата Кебе.

Космос остается на повестке дня лидеров Франции и США. В среду, 30 ноября, запланирована встреча в штаб-квартире НАСА (космического агентства США) вместе с вице-президентом США Камалой Харрис.

В списке французской делегации также несколько представителей мира культуры: французский танцор и хореограф Бенжамен Мильпье, директор Лувра Лоранс де Кар, режиссер Клод Лелуш.

Очевидно, что лидеры Франции и США будут обсуждать вопросы торговли. Так, к французской делегации присоединились руководители крупных французских компаний: миллиардер Ксавье Ньель (Free), Бернар Арно (LVMH), Патрик Пуянне (Total), Люк Ремон (EDF), Родольф Сааде (чартерная судоходная компания-Company Generale maritime).

Министры экономики Брюно Ле Мэр, иностранных дел Катрин Колонна, а также министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну и высшего образования и исследований Сильви Ретайо будут рядом с президентом Франции во время поездки в США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в США со вторым государственным визитом, где состоится в встреча с американским коллегой Джо Байденом.