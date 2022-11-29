Тайбэй, 29 ноября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. На Тайвань 29 ноября прибыла делегация британских парламентариев, которую возглавляет глава комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс. Парламентарии намерены встретиться с представителями тайваньских властей.

Тайвань

Как сообщает РИА Новости, британская делегация встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном и министром иностранных дел У Чжаосе. Визит продлится пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о завершении «золотой эры» в британско-китайских отношениях. Сунак охарактеризовал Китай как «системный вызов нашим ценностям и интересам». Напомним, Лондон 28 ноября также назвал «совершенно неприемлемым» произошедшее в Шанхае с британским журналистом Эдом Лоуренсом, который якобы был избит китайскими полицейскими во время акции протеста против новых ограничений, введённых Пекином в рамках борьбы с распространением коронавируса.