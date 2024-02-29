Минск, 29 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Белоруссии 29 ноября похоронили министра иностранных дел Владимира Макея. Он был похоронен с воинскими почестями под звуки государственного гимна Белоруссии на Восточном кладбище в Минске. Для захоронения политического деятеля выбрали место у центральной аллеи кладбища, на котором покоятся известные государственные и общественные деятели Белоруссии, представители культуры и науки, спортсмены.

Марина Каширская ИА REGNUM Память

Бывшего министра в последний путь проводили, помимо семьи и близких, коллеги Владимира Макея, дипломаты, представители власти. Ранее в церемонии прощания, которая проходила в Центральном доме офицеров, приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, представители органов власти республики, иностранные дипломаты, в том числе посол России в Белоруссии Борис Грызлов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался 26 ноября. О причине его смерти ничего не сообщалось. На посту министра внутренних дел он проработал десять лет.