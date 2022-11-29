Варшава, 29 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пока не призывает передать киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он 29 ноября заявил журналистам.

Zachi Evenor Patriot

Поставки ЗРК в Польшу скоро должны начаться, и у главы польского правительства поинтересовались, планируют ли их отправлять на Украину, как ранее призывал Моравецкий.

«Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые комплексы», — сказал премьер-министр страны.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения украинской ракеты в Польше сообщила о договорённости Берлина с Варшавой, что польскую границу будут охранять немецкие истребители и ЗРК Patriot.