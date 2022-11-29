Хельсинки, 29 ноября 2022, 16:11 — REGNUM В данный момент финские пограничники ведут расследование порядка о 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительства в Евросоюзе, которые был найдены у граждан РФ при пересечении ими границы Финляндии. Об этом 29 ноября заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», — сказал он.
При этом отмечается, что такие подделки и мошенничество происходят из-за требования Европейского союза находиться на территории сообщества легально не более 90 дней в полугодии при многократной визе или по указанным на краткосрочной визе срокам.
Также уточняется, что большая часть представивших осенью 2022 года в Финляндии поддельные документы людей являются выходцами из Северо-Кавказского региона РФ.
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