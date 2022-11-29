Хельсинки, 29 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В данный момент финские пограничники ведут расследование порядка 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительство в Евросоюзе, которые был найдены у граждан РФ при пересечении ими границы Финляндии. Об этом 29 ноября заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Nicolas Raymond Флаг Финляндии

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», — сказал он.

При этом отмечается, что такие подделки и мошенничество происходят из-за требования Европейского союза находиться на территории сообщества легально не более 90 дней в полугодии при многократной визе или по указанным на краткосрочной визе срокам.

Также уточняется, что большая часть представивших осенью 2022 года в Финляндии поддельные документы людей является выходцами из Северо-Кавказского региона РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вены Михаэль Людвиг призвал правительство Австрии разрешить трудоустройство просителей убежища.