В Госдуме потребовали от папы Римского извинений за оскорбления чеченцев и бурятов

Москва, , 16:05 — REGNUM Расизмом и национализмом назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов высказывания папы Римского Франциска с оскорблениями в адрес чеченцев и бурятов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал», — заявил Миронов.

Парламентарий настаивает на том, чтобы папа Римский извинился за расистские высказывания.

В МИД России назвали слова папы Римского о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители России, от которых якобы страдают боевики ВСУ, крайне извращающими истину. Также посол России в Ватикане выразил протест и заверил, что «ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа».

Позже представители Ватикана отметили, что не уверены в том, что слова Франциска перевели правильно, заверив, что никто «не хотел обидеть народы России». Было отмечено в том числе, что в Ватикане ценят отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие.

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В интервью изданию Amerika Magazine папа Римский Франциск заявил, что готов посетить с официальным визитом и Москву, и Киев одновременно. При этом он ответил на вопрос, почему не называет имя президента России Владимира Путина — «потому что в этом нет необходимости».

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