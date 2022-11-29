Париж, 29 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Вашингтон (США) со вторым государственным визитом, где состоится в встреча с американским коллегой Джо Байденом, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В четверг, 1 декабря, президенту Франции будут оказаны все почести такого приема, включая пушечные залпы, торжественный ужин и беседу у камина в знаменитом Овальном кабинете.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме, в понедельник, 28 ноября, похвалил этого «динамичного» президента Франции, чья страна, ядерная держава, находится «в центре» всех мировых проблем.

Однако Париж не скрывает своего удовольствия перед поездкой Макрона, которая начнется во вторник вечером, 29 ноября, в Вашингтоне, а затем продолжится в Новом Орлеане. В Париже визит Эммануэля Макрона назвали «честью, оказанной Франции, а не какой-либо другой европейской стране».

Елисейский дворец, официальная резиденция президента Франции, надеется на «трудоёмкий» диалог, прежде всего о ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо заявил, что страны ЕС, вооружая Киев, обкрадывают себя и обогащают США.

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