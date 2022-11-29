Эксперт Тимофеев рассказал, как сложится судьба газового союза России и Казахстана

Москва, , 18:34 — REGNUM У России, Казахстана и Узбекистана нет препятствий для создания тройственного газового союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газовые союзы — отличная практика, которая многократно себя показала и успехами которого может гордится не только Россия, — сказал Тимофеев. — Транспортировка газа по трубе — это и самый безопасный способ, и самый дешёвый. Вместе эти страны занимают огромную территорию, где совместное развитие инфраструктуры взаимовыгодно ещё и для контроля внутренних потребностей и газификации и совместного транзита и экспорта излишек как в сторону Азии, так и в сторону Европы. Препятствий для совместного союза нет. Между странами имеется сухопутная и морская граница, и есть возможность продолжения газового трубопровода с новыми объёмами».

Данный союз, как полагает Тимофеев, даст Казахстану и Узбекистану возможность перенять опыт газификации в России и совместный транзит.

«Принципиальная необходимость создания союза состоит в контроле общего объёма экспорта газа», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главная причина создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном тройственного газового союза — это вытеснение РФ с традиционного для нее европейского газового рынка.