В Литве заявили об отсутствии оснований для включения певицы Лободы в список нежелательных лиц

Вильнюс, , 15:35 — REGNUM В список нежелательных в Литве лиц не будет включена украинская певица и телеведущая Светлана Лобода из-за того, что не было найдено юридических оснований для такого решения. Об этом 29 ноября рассказала журналистам пресс-секретарь главы литовского МИД Паулина Левицкайте.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», — сказала она.

При этом на минувшей неделе в литовском МИД сообщили, что после консультаций с украинской стороной власти Литвы намерены добавить певицу Лободу в список персон нон грата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что литовская неправительственная организация «Риддл» (организация, признанная в РФ нежелательной) признана в России нежелательной.