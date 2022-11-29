Бухарест, 29 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что вступление Украины в НАТО на данный момент не обсуждается. Об этом представитель Словении сообщила журналистам перед встречами глав МИД стран НАТО в Бухаресте 29 ноября.

GUE NGL Таня Файон

«Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени — когда и как», — сказала Файон.

Также Файон подчеркнула, что члены НАТО готовы к диалогу, когда время будет подходящим.

Ранее сообщалось, что США оказывает давление на союзников по НАТО, требуя от них более жесткой линии по отношению к Китаю.