Мишустин заявил об отсутствии влияния санкций на устойчивость финансовой системы РФ

Москва, , 15:20 — REGNUM Макроэкономическая стабильность российской системы не оказалась подвержена влиянию западных санкций. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал Мишустин.

По его словам, вопреки существующим вызовам, главные показатели федерального бюджета за девять месяцев остаются сбалансированными.

Мишустин также заявил о предотвращении негативного сценария, поскольку с помощью ряда системных мер получилось «стабилизировать ситуацию в экономике», оказать поддержку функционированию бизнеса и предпринимательских сфер, а также сохранить рабочие места в субъектах РФ.